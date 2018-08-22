Тяжелое ДТП в Дагестане, есть погибшие
В результате ДТП с участием трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана погибло восемь человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава, передает Day.Az.
Согласно сообщению, три машины столкнулись на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе, одна из них загорелась. На месте погибли семь человек, в том числе трое детей.
"Женщина, которая была доставлена в тяжелом состоянии, скончалась в больнице. Таким образом, число жертв выросло до восьми человек, еще трое человек остаются госпитализированными", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что по линии санитарной авиации ночью в больницу были направлены нейрохирурги. "Сегодня в больницу направят реаниматолога, будет решаться вопрос о необходимости перевозки пострадавших в Махачкалу", - сказал представитель ведомства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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