Тяжелое ДТП в Дагестане, есть погибшие

В результате ДТП с участием трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана погибло восемь человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава, передает Day.Az.

Согласно сообщению, три машины столкнулись на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе, одна из них загорелась. На месте погибли семь человек, в том числе трое детей.

"Женщина, которая была доставлена в тяжелом состоянии, скончалась в больнице. Таким образом, число жертв выросло до восьми человек, еще трое человек остаются госпитализированными", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что по линии санитарной авиации ночью в больницу были направлены нейрохирурги. "Сегодня в больницу направят реаниматолога, будет решаться вопрос о необходимости перевозки пострадавших в Махачкалу", - сказал представитель ведомства.