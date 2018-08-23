В Индии прогремел взрыв в офисе оппозиционной партии, есть погибшие
23 августа 2018 13:59 188
Взрыв прогремел в офисе оппозиционной партии "Всеиндийский тринамульский конгресс" (ВТК) в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, погибли два человека. Об этом сообщает в четверг телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным ТВ, инцидент произошел в округе Западный Миднапур примерно в 130 километрах от города Калькутта. В результате взрыва пять человек получили ранения, к настоящему времени они доставлены в одну из близлежащих больниц. На фотографиях, опубликованных очевидцами в соцсетях, видны разбросанные перед офисом куски бетона и части арматуры.
Причины инцидента пока остаются неизвестными. Полиция ведет расследование случившегося.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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