В Индии прогремел взрыв в офисе оппозиционной партии, есть погибшие

Взрыв прогремел в офисе оппозиционной партии "Всеиндийский тринамульский конгресс" (ВТК) в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, погибли два человека. Об этом сообщает в четверг телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ТВ, инцидент произошел в округе Западный Миднапур примерно в 130 километрах от города Калькутта. В результате взрыва пять человек получили ранения, к настоящему времени они доставлены в одну из близлежащих больниц. На фотографиях, опубликованных очевидцами в соцсетях, видны разбросанные перед офисом куски бетона и части арматуры.

Причины инцидента пока остаются неизвестными. Полиция ведет расследование случившегося.