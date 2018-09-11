В Афганистане террорист-смертник взорвался в толпе демонстрантов, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО
14:54
По меньшей мере 19 человек погибли, еще 57 пострадали в результате взрыва в толпе протестующих в афганской провинции Нангархар на востоке страны. Об этом во вторник со ссылкой на представителей сферы здравоохранения провинции сообщил телеканал 1 TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее телеканал Tolo News сообщал о пяти погибших и 30 пострадавших. По данным Reuters, погибли 22 человека, еще 23 ранены.
По информации телеканала, представитель губернатора провинции заявил, что террорист-смертник во вторник подорвал себя в толпе протестующих, собравшихся в районе Мохманд Дара в провинции Нангархар. Согласно его сведениям, протестующие собрались с требованием уволить командира полицейских сил района Ачин, расположенного близ Мохманд Дара.
Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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13:59
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News, передает Day.Az.
Как сообщил представитель губернатора провинции Нангархар, жертвами атаки смертника стали 5 человек, еще более 30 ранены.
"Представитель губернатора провинции заявил, что пять человек погибли, еще более 30 ранены в результате атаки смертника на акцию протеста в районе Мохманд Дара в Нангархаре", - сообщается в Twitter телеканала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!