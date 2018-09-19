Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах выросло до 81

Не менее 81 человек погиб, еще 71 пострадал на Филиппинах в результате тайфуна "Мангхут". Об этом сообщает портал Rappler со ссылкой на властей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 74 погибших, 74 пострадавших, еще 55 человек считались пропавшими без вести.

Как сообщает портал, наибольшее количество жертв зафиксировано в Кордильерском административном регионе, который сильнее всего пострадал от оползней. На данный момент ведется поиск еще 70 человек.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. По данным властей, тайфун затронул более 800 тысяч человек, проживающих в регионе. В Китае погибли четыре человека, обрушились более тысячи зданий, повреждены около 4,3 тысячи строений. По данным властей республики, ущерб от тайфуна в КНР превысил $750 млн.

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