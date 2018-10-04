Меркель: Иран не должен получить ядерное оружие

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время визита в Израиль, что необходимо сделать все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы придерживаемся той же точки зрения, что и Израиль, что необходимо сделать все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Мы намерены продолжать обсуждения", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Канцлер при этом дала понять, что отдает предпочтение политическим методам урегулирования конфликтных ситуаций в регионе.

Вместе с Нетаньяху Меркель проводит в Иерусалиме седьмое в истории двусторонних отношений совместное заседание правительств Израиля и Германии.

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