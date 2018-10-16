Известная блогерша погибла в ДТП в Москве - ВИДЕО

16 октября 2018 17:35

Известная мотоблогерша Ольга Петрова погибла в ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Москве. Авария произошла 13 октября. Мотоцикл, которым управляла Ольга, столкнулся с легковым автомобилем. От полученных травм девушка погибла на месте, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ольга вела аккаунт в Instagram, за ней следили более 64 тысяч пользователей.

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Известная блогерша погибла в ДТП в Москве

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