Walt Disney раскрыла зарплату главы компании

12 января 2019 10:44

The Walt Disney раскрыла размер заработной платы генерального исполнительного директора компании Роберта Айгера. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Hollywod Reporter.

Как отмечается, в последнем финансовом году организации прирост его дохода составил 80% и достиг $65,6 млн. До этого, в 2017 году Роберт Айгер заработал $36,3 млн, в 2016 - $43, 9 млн.

Всего в текущем финансовом году компания заработала $12,6 млрд, увеличив свою выручку на 8% до $59,4 млрд.

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