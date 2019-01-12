Walt Disney раскрыла зарплату главы компании

The Walt Disney раскрыла размер заработной платы генерального исполнительного директора компании Роберта Айгера. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Hollywod Reporter.

Как отмечается, в последнем финансовом году организации прирост его дохода составил 80% и достиг $65,6 млн. До этого, в 2017 году Роберт Айгер заработал $36,3 млн, в 2016 - $43, 9 млн.

Всего в текущем финансовом году компания заработала $12,6 млрд, увеличив свою выручку на 8% до $59,4 млрд.

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