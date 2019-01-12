Walt Disney раскрыла зарплату главы компании
12 января 2019 10:44 102
The Walt Disney раскрыла размер заработной платы генерального исполнительного директора компании Роберта Айгера. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Hollywod Reporter.
Как отмечается, в последнем финансовом году организации прирост его дохода составил 80% и достиг $65,6 млн. До этого, в 2017 году Роберт Айгер заработал $36,3 млн, в 2016 - $43, 9 млн.
Всего в текущем финансовом году компания заработала $12,6 млрд, увеличив свою выручку на 8% до $59,4 млрд.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:06 165
В Китае произошло сильное землетрясение
-
11 Янв. 12:07 10 034
-
11 Янв. 16:10 6 947
-
11 Янв. 22:23 6 520
-
11 Янв. 23:30 4 783
-
11 Янв. 16:45 4 643