Ураган перевернул автобус в Турции, есть раненые
Из-за урагана в аэропорту турецкой провинции Анталья перевернулся автобус, есть раненые. Об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что в результате происшествия по предварительным данным пострадали пять человек.
Согласно данным СМИ, в настоящее время в ряде районов провинции Анталья наблюдается ураган.
Отметим, что сегодня сообщалось, что в районе Кумлуджа в провинции Анталья наблюдается ураган.
Сообщалось, что ураган нанес значительный ущерб в районе. Согласно данным СМИ, из-за урагана были разрушены парники и получили ранения работники.
Отметим, что 24 января в этой же провинции произошёл ураган, в результате чего получили ранения 11 человек и погибли двое.
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