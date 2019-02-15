Известный российский актер объявил об уходе из кино

15 февраля 2019 18:21

Народный артист России Владимир Машков объявил об уходе из кино, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В 2018 году он возглавил Московский театр-студию Олега Табакова после смерти ее основателя и руководителя.
"Кино - это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", - приводит "Пятый канал" слова актера.
Артист не уточнил, планирует ли он возобновить съемки в кино в будущем.
 
Машков сыграл более 50 ролей в театре, кино и телевизионных проектах. Снимался в таких фильмах, как "Подмосковные вечера", "Вор", "Распутин", "Экипаж", "Дуэлянт", "Движение вверх", а также в сериалах "Ликвидация", "Родина".
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