Известный российский актер объявил об уходе из кино

Народный артист России Владимир Машков объявил об уходе из кино, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В 2018 году он возглавил Московский театр-студию Олега Табакова после смерти ее основателя и руководителя.

"Кино - это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", - приводит "Пятый канал" слова актера.

Артист не уточнил, планирует ли он возобновить съемки в кино в будущем.