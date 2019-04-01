Теплоход столкнулся с танкером в реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен на юго-западе Нидерландов в понедельник, сообщает портал NL Times со ссылкой на офис по обеспечению безопасности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, теплоход Viking Indun и танкер Chemical Marketer столкнулись около полуночи. Обоим судам был причинен ущерб, однако повреждения произошли над поверхностью воды, поэтому суда не дали течь.

Портал добавляет, что на борту теплохода находился 171 человек, несколько из них пострадали. Точное число раненых не приводится. Находящиеся на борту танкера люди не пострадали.

Также сообщается, что теплоход пришвартовался в Тернёзене. Танкер направлялся в бельгийский Антверпен с нефтяным грузом. В результате столкновения утечки нефти в реку не произошло.