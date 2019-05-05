Пассажирский самолет Москва - Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.



По словам представителя экстренных служб, пострадали пять человек. Позднее источник сообщил РИА Новости, что число пострадавших выросло до шести, передает Day.Az.

Всех 78 пассажиров эвакуировали. Источник рассказал, что речь идет о самолете "Аэрофлота" Superjet 100.

По его словам, причиной пожара предварительно стала неисправность электрооборудования.



Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК выехали на место происшествия, обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщили в Следственном комитете.

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