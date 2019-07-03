В Ереване накануне вечером был убит "вор в законе" Андраник Арутюнян.

Как пишет shamshyan.com, убитый являлся "вором в законе" известным под кличкой Андик, передает Day.Az. По факту возбуждено уголовное дело.

В следственном управлении СК по столичным административным округам Аван и Нор Норк ведется следствие для выяснения обстоятельств убийства мужчины 1973 года рождения, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В результате принятых неотложных оперативно-розыскных мер выяснилось, что мужчина 1973 года рождения получил огнестрельное ранение во дворе одного из зданий в 5-м массиве Нор-Норка.

Была сформирована следственная группа, разработан следственный план. Был проведен осмотр места инцидента, в ходе которого обнаружены гильзы, 1 пуля, следы, похожие на кровь. Взяты образцы. Изъята одежда, которая была на пострадавшем в момент преступления, на которой также обнаружены похожие на кровь следы.

Для выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение для следствия, назначены судебно-медицинская, судебно-трасологическая и судебно-дактилоскопическая экспертизы.

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