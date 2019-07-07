Компания The Walt Disney Co. не позволила отцу умершего 4-летнего мальчика поместить на памятник на его могиле изображение Человека-паука. Об этом сообщил таблоид Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Родившийся в Англии Олли Джонс страдал от одной из форм лейкодистрофии - редкого генетического заболевания. Ему очень нравился Человек-паук из комиксов Marvel - его отец Ллойд Джонс даже возил его в Диснейленд, чтобы он смог встретиться с любимым супергероем.

Когда мальчик умер, Джонс, отец шестерых детей, организовал ему тематические похороны - с красными и синими воздушными шарами, в цвет костюма Человека-паука. Он запросил у компании Disney, которая владеет правами на образ персонажа, разрешение на то, чтобы изобразить его на могильном памятнике сына - но получил отказ.

Фирма объяснила такое решение тем, что хочет сохранить "невинность и магию" своих персонажей - изображать их на любых похоронных принадлежностях запрещал сам основатель компании Уолт Дисней.

Однако скорбящий отец считает, что причина отказа - денежные риски. По его мнению, компания зачем-то пытается дистанцироваться от темы смерти. "Я вообще не понимаю этого - ведь персонажи в их фильмах все время умирают", - сказал он.

Компания Marvel, основанная в 1939 году, в 2009-м была куплена Disney за 4,24 миллиарда долларов.

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