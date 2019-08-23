В России разработана технология, которая позволит отслеживать человека при перемещениях по городу даже в том случае, когда камеры видеонаблюдения не зафиксировали его лицо. Уже осенью её начнут тестировать в пяти регионах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как рассказал ТАСС глава российской NtechLab Александр Минин, его компания вскоре закончит разработку системы, позволяющей распознавать и отслеживать человека по силуэту. По словам Минина, возможно это благодаря тому, что "силуэт человека так же уникален, как и лицо". Однажды зафиксировав определённого человека - например, со спины - разработка NtechLab может "отслеживать его перемещение практически по всем камерам города" и "проследить до точки, где есть камера, которая сможет распознать лицо".

По словам Минина, изначальная точность системы - 90%, но в течение 6-12 месяцев её постараются довести до 99%. Главная техническая проблема - научить алгоритмы работать с картинкой с любых камер, вне зависимости от цветности и того, под каким углом они "видят" объект слежки. Для первых тестов в реальных условиях разработка будет готова в сентябре-октябре, тогда испытания начнутся в Москве, Татарстане, Тюмени, Рязани, Кемерове и за рубежом.

Генеральный директор NtechLab считает, что новая разработка может быть востребована и в Европе, где к технологиям распознавания лиц граждане в последнее время относятся с настороженностью, а законодательство о защите персональных данных очень жёсткое.

NtechLab была создана в 2015-м и с тех пор разрабатывает технологии распознавания лиц и видеомониторинга для бизнеса, государства и правоохранительных органов. Разработка российской NtechLab в июне заняла второе место в международном конкурсе нейросетей, обойдя 37 конкурентов. Этот алгоритм, работая с городской системой видеонаблюдения, практически безошибочно фиксирует неправильно припаркованные автомобили, курение в неположенных местах, оставленные без присмотра предметы и оповещает об этом операторов системы.

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