Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации на территории штата Флорида в связи с приближением урагана "Дориан". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые задействуют региональные и местные власти для противодействия чрезвычайным условиям, вызванным ураганом "Дориан", - сказано в заявлении.

По последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" достигнет побережья Флориды к концу текущей или началу следующей недели. К этому времени он, вероятно, значительно усилится и будет классифицироваться как ураган четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.

В настоящий момент "Дориан" находится примерно в 355 км к северо-западу от города Сан-Хуан, который является административным центром ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 38 м/с. В среду режим ЧС на территории Флориды ввел губернатор штата.

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