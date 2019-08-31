Ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережья штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ожидается, что этот ураган станет самым мощным за десятилетия. Атлантический ураган "Дориан" достиг в пятницу вечером четвертой, "очень опасной" категории, скорость ветра в эпицентре составляет 215 километров в час. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП.

Синоптики сообщили в субботу, что "смертельно опасный ураган развернулся на север".

"Риск сильного ветра и смертельно опасного шторма возрастет в середине следующей недели на побережье Джорджии и Южной Каролины", - гласит заявление центра по слежению за ураганами.

Синоптики добавили, что пока еще рано говорить о том, что в связи с изменением направления ураган обойдет Флориду.

Президент США Дональд Трамп также написал у себя в Twitter, что "похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше". "Это касается также Джорджии и Северной Каролины", - добавил Трамп. Он вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана - "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.



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