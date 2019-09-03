Ураган "Дориан", приближающийся к территории США, вновь усилился до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее поступала информация о том, что стихия ослабела до второй категории.

По данным Центра, "Дориан" находится в 170 км к востоку от города Форт-Пирс в штате Флорида и движется в северо-западном направлении, скорость ветра достигает 51 м/с.

По шкале Саффира - Симпсона при максимальной скорости ветра от 43 до 49 м/c включительно урагану присваивается вторая категория, а при порывах свыше 50 и до 58 м/с он уже относится к третьей категории.

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