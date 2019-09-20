Как и ожидалось, после атаки предположительно запущенных хуситами из Йемена дронов по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии, непременно встанет вопрос Ирана.

По мнению некоторых аналитиков, атака дронов с самого начала преследовала цель вынести на повестку тему усиления давления на Исламскую Республику. Нужен был повод, и хуситы, либо кто-то еще его американской стороне предоставили.

По-видимому, сильно ошибались те, кто полагал, что с отставкой бывшего советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона, прозванного ястребом войны, Америка смягчит свою позицию в иранском вопросе. Все произошло с точностью до наоборот. И сегодня речь идет не просто об экономических санкциях, а о реальном военном противостоянии.

Напомним, что в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, заявившие, что использовали для этого 10 беспилотников.

Несмотря на заявление йеменских повстанцев, автором атаки дронов был назван Иран. США и Эр-Рияд даже не пытаются рассматривать другую версию. Одним из аргументов в пользу иранской версии называется поддержка хуситов иранской стороной и давнее противостояние между Тегераном и Эр-Риядом.

После случившегося госсекретарь США Майк Помпео незамедлительно встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Госдепартамент, в ходе встречи стороны "признали необходимым, чтобы мировое сообщество объединилось для противостояния политике Ирана в регионе".

"Госсекретарь и наследный принц обсудили необходимость объединения мирового сообщества для противодействия сохраняющейся угрозе иранского режима, и согласились, что он должен нести ответственность за свое продолжающееся агрессивное, безрассудное и угрожающее поведение", - говорится в распространенном госдепом сообщении о встрече в ходе визита Помпео в Саудовскую Аравию.

В дополнение к этим заявлениям Помпео написал в Twitter, что "США стоят на стороне Саудовской Аравии и угрожающее поведение Ирана является недопустимым".

Между тем, уже найдено "доказательство" причастности Ирана к ударам по саудовским НПЗ.

Как утверждает телеканал CBS со ссылкой на источник из числа американских официальных лиц, Иран нанес удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии с разрешения верховного руководителя страны аятоллы Хаменеи. Американские представители считают, что самыми достоверными свидетельствами причастности Ирана к атакам на саудовские НПЗ являются неопубликованные спутниковые фотоснимки, на которых видно, как сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазе Ахваз на юге страны ведут подготовку к ударам. Важность полученных фотоснимков было оценена с опозданием, отмечает CBS.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп поручил министерству финансов значительно ужесточить санкции против Ирана, сообщает ТАСС. "Я только что дал поручение министру финансов значительно ужесточить санкции против Ирана", - написал Трамп в Twitter.

Ответ из Тегерана не заставил себя ждать. Иран передал США гневную ноту, в которой заявил о своей непричастности к атаке дронов. Накануне же, после прозвучавших в адрес ИРИ угрожающих заявлений, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что последствием военного удара США или Саудовской Аравии по Ирану станет полномасштабная война, передает РИА Новости.

"Полномасштабная война", - сказал Зариф в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о последствиях удара Эр-Рияда или Вашингтона по Ирану.

Зариф подчеркнул, что Иран не хочет военного противостояния, но заявил, что "мы защитим нашу страну, не раздумывая". Он также предупредил, что военный ответ, основанный на "лжи" касательно атаки на саудовские нефтяные объекты, может стать причиной "большого числа жертв и пострадавших".

Одним словом, пружина раскручивается очень быстро, и в любой момент можно ожидать нового витка напряженности. Однако, думается, напряженность в ближайшее время не перерастет в реальное военное противостояние.

Судя по заявлению, прозвучавшему накануне из уст Дональда Трампа в Сан-Диего, Вашингтон не готов сделать этот последний шаг.

"Есть много вариантов, посмотрим. Есть крайний вариант и другие [менее серьезные] варианты. Мы сейчас занимаем очень сильную позицию. Я не говорил, что крайний вариант предусматривает войну. Я не говорил о таком крайнем варианте", - цитирует его ТАСС.

Так что, несмотря на заявления противостоящих сторон и огромное желание Вашингтона и саудитов "разобраться" с Тегераном, ситуация, скорее всего, будет в конце концов разрулена дипломатическим путем. У мировой державы есть множество других способов наказать противника: те же экономические и финансовые санкции, международные организации, создание атмосферы нетерпимости, отваживание партнеров от сотрудничества с Ираном и так далее. Американские парни сегодня погибают на Ближнем Востоке, и вряд ли еще одна война, да еще с таким сильным противником, как Иран, добавит действующей администрации популярности.

Кстати, ожидается, что иранский вопрос станет гвоздем программы в ходе открывшейся во вторник в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До событий в СА также предполагалось, что на полях сессии состоится встреча Дональда Трампа с Хасаном Роухани, но после 14 сентября Трамп заявил о нежелании встречаться с иранским коллегой.

Как сообщает РИА Новости, после недавней эскалации в Персидском заливе, а также атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии одной из тем обсуждения на неделе высокого уровня, вероятнее всего, станет Иран. В последнее время Тегеран поэтапно снижал степень выполнения обязательств в рамках СВПД, тогда как риторика Вашингтона в отношении иранских властей становилась все более жесткой. Вдобавок именно Вашингтон обвинил Иран в причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии.

Стоит ожидать, что даже если иранский вопрос не будет столь популярен среди участников сессии ГА ООН, как предполагается, американская сторона все равно постарается держать его в повестке.

Но все лучше, чем война.

Излишне говорить, насколько нежелателен негативный сценарий для Азербайджана, соседствующего с дружественным Ираном и поддерживающего стратегические партнерские отношения с США.

Результатом сбалансированной внешней политики, проводимой Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева, стало то, что у Азербайджана выстроены прочные партнерские взаимоотношения и с Ираном, и США. Наша страна активно и плодотворно сотрудничает с этими странами и новый виток обострения отношений между ними, конечно же, вызывает сожаление.

В нашем регионе и без ирано-американских трений достаточно проблем. Продолжающаяся оккупация Арменией территорий Азербайджана является постоянной угрозой стабильности. Несмотря на огромную разницу в силе между Баку и Ереваном и способность Азербайджана быстро и безболезненно для региона завершить кампанию, в случае вмешательства третьих сил, военное противостояние может выйти за рамки двух конфликтующих стран. И ведь это всего лишь локальный конфликт. Страшно представить, взрыв какой силы произойдет, если сойдутся Иран и США. В данном случае военное столкновение не обойдется без подключения к нему многочисленных игроков.

Военное столкновение между США и Ираном превратит регион в пустыню. Это не нужно Тегерану. Но и Штатам это совершенно ни к чему. Потому как, хотя сами они - на другом конце света, их интересы находятся здесь.

Зульфугар Ибрагимов

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