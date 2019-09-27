Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, поэтому МАГАТЭ и проводит проверки. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы объясняли, что тот, кто хочет получить ядерное оружие, как минимум снизит (возможности) для контроля, ограничит обширное наблюдение. Мы проверки не снижали", - сказал Роухани после прибытия из Нью-Йорка.

"Единственное, что мы сократили - это выполнение наших обязательств в ядерной деятельности, однако наша ядерная деятельность находится под наблюдением МАГАТЭ", - сказал президент Ирана, чье выступление транслировало иранское телевидение.



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