Ураган "Лоренцо" в Атлантическом океане усилился до пятой категории. Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Лоренцо" - ураган пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Колебания интенсивности возможны в течение воскресенья. Тенденция на ослабление, согласно прогнозам, начнется в воскресенье вечером. Тем не менее, ожидается, что "Лоренцо" станет мощным ураганом по мере того, как он приблизится к Азорским островам через несколько дней", - говорится в сообщении NHC.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!