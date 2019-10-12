Тайфун "Хагибис" угрожает девяти миллионам японцев. Власти уже эвакуировали 1,12 миллиона человек, а для почти восьми миллионов эвакуация настоятельно рекомендована, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тайфун идет к тихоокеанскому побережью Японии с юго-востока и достигнет Токио в ночь на воскресенье. В перевернувшемся грузовике в префектуре Тиба погиб водитель, а 36 человек ранены.

Метеорологи ожидают порывы ветра до 60 метров в секунду. Ураган такой силы повалит деревья и опоры линий электропередачи. Во время прошлого тайфуна "Ида" в Японии погибли 1269 человек

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