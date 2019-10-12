Число погибших от тайфуна в Токио возросло до двух, пропали без вести три человека, более 50 человек получили ранения. Об этом сообщила телекомпания NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В 18 префектурах к этому часу травмы различной степени тяжести получил 51 человек. В префектуре Тиба в перевернутом грузовике найден мужчина, в больнице была зафиксирована его смерть. В префектуре Гумма в результате оползня числились пропавшими без вести три человека, сейчас один из них обнаружен погибшим. В префектуре Сидзуока также один человек числится пропавшим без вести.



Для 11 миллионов человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию. Объявление распространяется, когда существует угроза жизни и здоровью. Рекомендация дается в более легких случаях и носит, скорее, предупредительный характер. В частности, такая рекомендация эвакуироваться была распространена в районе, где находится корпункт РИА Новости. Ранее в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. В настоящее время давление в центре составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 45 метров в секунду, при порывах - до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава") 1958 года, когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. В Токио тайфун, как и ожидалось, пришел около 21 часа (15.00 мск). Метеорологи предупреждали, что скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.



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