Панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе, где оно стояло на якоре в связи с тайфуном "Хагибис". Об этом сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на японскую береговую охрану, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на борту народились семь граждан Китая, трое - Мьянмы и два вьетнамца.

Согласно имеющимся данным, судно затонуло накануне вечером, в субботу, 12 октября, когда тайфун дошел до Японии.

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