https://news.day.az/world/1165339.html Панамское судно затонуло из-за тайфуна в Японии
Панамское судно затонуло из-за тайфуна в Японии
Панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе, где оно стояло на якоре в связи с тайфуном "Хагибис". Об этом сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на японскую береговую охрану, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что на борту народились семь граждан Китая, трое - Мьянмы и два вьетнамца.
Согласно имеющимся данным, судно затонуло накануне вечером, в субботу, 12 октября, когда тайфун дошел до Японии.
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