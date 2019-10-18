Почти 100 тыс. частных жилых домов и квартир уже шестой день остаются без водоснабжения в центральной и северо-восточной частях Японии, на которые обрушился тайфун "Хагибис". Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что без водопроводной воды по-прежнему остаются 98 тыс. жилых домов и квартир в центральной части страны, включая столичный регион, а также на северо-востоке острова Хонсю. Местным жителям воду привозят в цистернах, в том числе армейских.

В Японии в настоящее время продолжаются активные поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий удара тайфуна "Хагибис", который стал причиной гибели по меньшей мере 78 человек. Еще девять жителей страны числятся пропавшими без вести.

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