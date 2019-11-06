Туристический морской порт в дагестанском городе Дербенте планируется построить до конца 2023 года, стоимость строительства пока не определена. Об этом сообщил в интервью ТАСС мэр Хизри Абакаров, передает Day.Az.

"Морской порт в Дербенте будет, у нас приблизительно определено место - приезжали специалисты, оценивали, где его лучше сделать. Это будет небольшой туристический порт, гавань в микрорайоне Новый город общей площадью 130 га. <...> В планах до конца 2023 года завершить его строительство", - сказал Абакаров.

По его словам, из порта туристы смогут попасть на набережную, которую в будущем с крепостью Нарын-Кала (памятник, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, главная достопримечательность Дербента) свяжет канатная дорога. "Мы уже знаем весь ее маршрут: приблизительно она пойдет по улице Пушкина, известно, где будут стойки. Строительство ее планируем начать в следующем году и завершить также до конца 2023 года", - добавил мэр Дербента.

В октябре врио министра экономики Дагестана Гаджи Султанов сообщал ТАСС, что власти республики планируют построить в Махачкале и Дербенте причальные стенки для круизных судов для развития туризма на Каспии. По его словам, планы по созданию причальных стенок в республике напрямую связаны со строительством круизного лайнера "Петр Великий" в Астрахани и перспективами развития круизного туризма на Каспии.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.

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