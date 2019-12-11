Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в результате инфаркта на фоне серьезных проблем с сердцем, заявил главный врач мюнхенской клиники "Гроссхадерн" Карл-Вальтер Яух.

Об этом сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, перед смертью Лужкову в срочном порядке провели обследование сердца, которое показало, что все важные сосуды были закрыты. Их удалось открыть с помощью установки катетера, однако началось кровотечение из коронарных сосудов сердца. При повторной катетеризации сердце пациента остановилось, запустить его врачам не удалось.

Яух отметил, что вмешательство было срочным, так как у Лужкова случился инфаркт. Врач подчеркнул, что общее состояние сердца было плохим.

Ранее стало известно о смерти Юрия Лужкова. Похороны бывшего мэра Москвы состоятся 12 декабря на Новодевичьем кладбище.