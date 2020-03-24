Мир до и после коронавируса

Профессор Питер Хеннесси из Лондонского университета, который занимается историей государственного управления, написал: новейшая история, делившаяся на "до" и "после" войны, превращается в "до" и "после" вируса.

Вероятно, преувеличение, но правильно указывает направление размышлений. Мировая война - комплексный кризис, влияющий на само функционирование государства и общества. И речь о переменах такого масштаба.

Кто в ответе за главное - безопасность и жизнь граждан? Традиционно государство - для того оно и существует. Последние лет тридцать аксиома под вопросом - в глобализованном мире роль государства, мол, будет нивелироваться, оно станет терять функции. В пользу гражданского общества, а также транс- и наднациональных институтов.

Об этом говорится в статье главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Фёдора Лукьянова, передает Day.Az со ссылкой на globalaffairs.ru.

В статье отмечается, что сомнения в таком прогнозе появились давно. XXI век с самого его начала превратился в череду кризисов.

"О ренационализации международной жизни и возвращении стержневой роли государства заговорили по разным поводам - от необходимости противодействия терроризму до гарантий стабильности банков и управляемости рынков.

К середине 2010-х тренд оформился в политическое течение - подъём сторонников суверенизации. Лозунг британского "Брекзита" "Вернуть контроль!" стал боевым кличем тех, кто винил в своих проблемах глобализацию и отрыв элит от "почвы". А мировым лидером их стал президент США Дональд Трамп, который перенастроил мировую повестку на "каждый за себя". Пандемия - мощнейший катализатор. Всё, что делалось до этого из политических и экономических соображений, становится санитарно-гигиенической необходимостью.

Триумф суверенитета? И да, и нет. Да, потому что на площадке, где суетились разные игроки, остался один - государство. И все обращаются только к нему, ожидая адекватных мер. Альтернативы отсутствуют. Как сейчас принято говорить, от слова совсем. Нет, потому что именно в этот момент каждое государство проходит проверку на прочность и не каждое её пройдёт", - говорится в статье.

По мнению автора статьи, рассуждения о преимуществе авторитаризма над демократией не имеют смысла, как и сравнение Китая с Италией. В Европе мы видим очень разные подходы и результаты.

"Скандинавские страны - образцовые демократии, но там всё делается чётко и при необходимости жёстко. Обнаружатся и авторитарные режимы, которые завалят тест. Качество государства зависит не от формы правления, а от эффективности его организации и общественной солидарности.

Вопрос о кооперации между государствами, по сути, даже не возникает - все считают собственные ресурсы. Повсеместно, но самый яркий пример - Евросоюз. Общеевропейские институты притихли, в критический момент обнажилось, насколько вспомогательная роль им отводится.

Мишура последней четверти века, когда на волне экспансии расцвела риторика о солидарности и общих ценностях, осыпалась, лишь только на кону оказались жизненные интересы стран и их жителей.

Ни к ценностям, ни к институтам не апеллируют. Не до того. А ведь Европа - вершина интеграционных объединений, образец.

Значит ли это, что мир безвозвратно погружается в эгоистическую анархию? Опять - и да, и нет. Да, потому что само понятие "мирового устройства" не норма международных отношений, а наша приверженность этой идее - привычка к хорошему (но преходящему), уникальной упорядоченности второй половины ХХ века. Нет, потому что сотрудничество неизбежно понадобится для оптимизации ответов на всеобъемлющие и наднациональные вызовы, находящиеся заведомо вне контроля отдельных государств. Но сотрудничать будут те, кто выдержит нынешний стресс-тест, каждый отдельно", - говорится в статье.