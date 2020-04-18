В Беларуси число жертв коронавируса возросло до 45

Число умерших от коронавирусной инфекции в Беларуси увеличилось на двух человек - до 45. Такие данные привел в субботу минздрав республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Беларуси на 18 апреля на стационарном лечении находятся 3 282 человека, выздоровели и выписаны 458 пациентов. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика, часть пациентов находится на амбулаторном лечении, - сказано в сообщении. - Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

По данным минздрава, в республике проведено 92 709 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 25 лабораторий, как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

По данным минздрава на 17 апреля, в республике были зарегистрированы 4 779 человек с коронавирусной инфекцией, число умерших составляло 42.

В Беларуси карантин из-за коронавируса не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. 17 апреля президент республики Александр Лукашенко заявил, что считает необходимым начинать учебный процесс в школах со следующей недели. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля - начало мая. 11 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала Беларуси готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса.