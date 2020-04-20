25 лет со дня теракта в Оклахома-Сити

Ровно 25 лет назад в США, в Оклахома-Сити, произошел теракт, который несколько лет будет оставаться крупнейшим на территории США, пока 11 сентября 2001 года самолеты не врежутся в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Тогда, 19 апреля 1995-го, у входа в административное здание столицы штата Оклахома взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой, - в результате погибли 168 человек и были ранены более 680.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, теракт совершили двое американцев, отличавшихся ультраправыми взглядами, - Тимоти Маквей и Терри Николс. Мотивом послужила месть правительству США за более ранние инциденты, связанные с борьбой властей против ультраправых радикалов - осаду принадлежавшего членам религиозной секты "Ветвь Давидова" ранчо в 14 км от города Уэйко в Техасе в 1993-м и попытку задержать ультраправого экстремиста Рэнди Уивера в штате Айдахо в 1992-м, в ходе которой погибли несколько сотрудников ФБР и Службы маршалов США, а также члены семьи Уивера.

Взрыв в Оклахома-Сити повредил 324 здания в радиусе 16 кварталов, уничтожил 86 автомобилей и выбил стекла домов в радиусе 4,5 км. Исполнители теракта были найдены благодаря показаниям их знакомых, Майкла и Лори Фортье, которые разделяли их взгляды. После суда, состоявшегося в 1997 году, Тимоти Маквей был приговорен к смертной казни посредством инъекции, Терри Николс - к пожизненному заключению, Майкл Фортье получил 12 лет тюремного заключения за сообщничество, а Лори Фортье освободили от уголовной ответственности, поскольку она сотрудничала со следствием.