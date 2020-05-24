В США начал работать сервис, где самокаты сами приезжают к месту вызова

Американская компания Tortoise открыла в пригороде Атланты, США, сервис аренды самокатов с дистанционным управлением. Самокаты сами приезжают в точку вызова и так же самостоятельно уезжают на подзарядку после завершения аренды. Об этом пишет The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что самокаты оснащены камерами, системами автоматического и дистанционного управления, а также дополнительными двумя небольшими выдвижными колесами, благодаря которым самокат получает устойчивость при автономном движении.

Вызвать самокат можно через специальное приложение. После оформления заказа, оператор отправляет к заказчику заряженный экземпляр, контролируя через камеру скорость и безопасность езды.

После завершения аренды самокат в автономном режиме возвращается на базу, где проходит санобработку и становится на зарядку. Если самокат в ходе автономного движения почему-то упал или был кем-то сбит, это отслеживается через камеру и тогда к нему отправляется сотрудник местной поддержки.

"Выигрывают от сервиса все. Пользователям не нужно искать станции самокатов, которые могут быть пустыми или с севшими аккумуляторами, гаджет может приехать прямо к подъезду, оставить его можно также, где угодно. Власти довольны, так как им больше не нужно наводить порядок на тротуарах. Наконец, довольна группа мексиканцев, которая из Мехико с помощью консолей Xbox управляет заказами и всем самокатным парком", - говорит один из основателей сервиса, выходец из Uber Дмитрий Шевеленко.

Сейчас для аренды доступны 100 самокатов. Работает сервис на территории бизнес-парка Peachtree Cornersк северу от Атланты.

Если тестирование технологии и бизнес-показатели окажутся успешными, стартап будет расширять зону покрытия.