Глава МИД ФРГ назвал Китай будущей супердержавой

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Китай будущей супердержавой и призвал не ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами. Такое заявление германский министр сделал в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild ам Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай - это будущая супердержава, Китай - крупнейший торговый партнер Германии", - отметил Маас. "Как бы там ни было, мы не должны ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами, мы нуждаемся в единой европейской стратегии, чтобы защищать наши свободные ценности", - считает он.

Касаясь обвинений Китая в сокрытии обстоятельств происхождения коронавируса нового типа, Маас отметил, что "в мире есть много стран, которые в первые недели допустили ошибки в борьбе с вирусом". "Разумеется, нам необходима полная прозрачность, чтобы можно было прояснить происхождение вируса. Я уверен, что в конечном итоге это и в интересах Китая", - заявил министр.

Маас также подчеркнул, что перенос намеченного на сентябрь саммита ЕС и Китая связан исключительно с пандемией. Он выразил надежду, что встречу удастся провести до конца года. "Такой саммит будет эффективным только в случае проведения личных встреч, что из-за пандемии невозможно. Я надеюсь, что саммит сможет состояться до конца года", - сказал германский министр.

Встреча изначально была запланирована на 14 сентября, она должна была пройти в Лейпциге.