Сильный взрыв в жилом доме в Москве

На северо-востоке Москвы произошли взрыв и пожар в жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника издания, пожар начался в одной из квартир дома на улице Проходчиков, 3. "Наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 квадратных метров", - сказал он, уточнив, что всего загорелось четыре квартиры.

Четверо человек пострадали, всех жильцов дома эвакуировали, добавил собеседник агентства. Эвакуирован весь дом. Пожар удалось локализовать, взрыв нарушил внутренние перекрытия здания..

Причиной взрыва и пожара могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.