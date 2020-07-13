https://news.day.az/world/1253228.html Россия отменила 14-дневный карантин для въезжающих в страну
Россия отменила 14-дневный карантин для въезжающих в страну
Российские власти приняли решение отменить обязательную 14-дневную изоляцию для тех, кто въезжает на территорию страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, необходимость отправляться на карантин будет отменена с 15 июля.
Для этого у приезжего должен быть с собой документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус COVID-19.
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