Скончался создатель «Смешариков»

Умер один из создателей мультипликационного сериала "Смешарики" и студии "Пилот" Анатолий Прохоров. Об этом в воскресенье, 30 августа, в своем Facebook написал мультипликатор Константин Бронзит, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель", - написал Бронзит.

Дата и место похорон пока не определены, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он был сооснователем первой в СССР негосударственной анимационной студии "Пилот", также студии компьютерной анимации "Петербург", где создали мультипликационный сериал "Смешарики". С 2003 года мультипликатор был художественным руководителем проекта "Смешарики".