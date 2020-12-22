Самвел Акопян ушел в отставку

Заместитель командира внутренних войск полиции Армении полковник Самвел Акопян во вторник подал рапорт об увольнении, мотивируя свое решение тем, что власти дают незаконные приказы силовым структурам на фоне оппозиционных акций протеста, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"События, разворачивающиеся в Армении за последний месяц, доказывают, что правительство, игнорируя фатальные проблемы, стоящие перед нашей страной, занимается только поддержанием своей собственной власти. Сегодня делается попытка вовлечь полицию, в частности, полицейские войска в политический процесс, использовать полицию как дубинку и решить личные и политические процессы", - написал он в Facebook.

Акопян добавил, что "будучи не в силах проявить абсолютное безразличие, решил подать заявление о прекращении службы в полиции".