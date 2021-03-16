Камера сняла чудовищное убийство мужчины в Москве

В распоряжении журналистов РЕН ТВ оказалось видео, на котором запечатлено зверское убийство, произошедшее на западе Москвы.

Как передает Day.Az, на кадрах видно, как злоумышленник набросился на мужчину и начал бить его ногами по голове. Пострадавший лежал без сознания, однако это не останавливало преступника - он продолжил экзекуцию.

Что удивительно, мимо проехал автомобиль. Водитель даже не попытался остановить садиста.

В какой-то момент преступник отошел от жертвы. Через некоторое время он вернулся с молотком и принялся добивать несчастного. От полученных травм мужчина скончался.