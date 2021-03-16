https://news.day.az/world/1325896.html Камера сняла чудовищное убийство мужчины в Москве - ВИДЕО (18+)
Камера сняла чудовищное убийство мужчины в Москве - ВИДЕО (18+)
В распоряжении журналистов РЕН ТВ оказалось видео, на котором запечатлено зверское убийство, произошедшее на западе Москвы.
Как передает Day.Az, на кадрах видно, как злоумышленник набросился на мужчину и начал бить его ногами по голове. Пострадавший лежал без сознания, однако это не останавливало преступника - он продолжил экзекуцию.
Что удивительно, мимо проехал автомобиль. Водитель даже не попытался остановить садиста.
В какой-то момент преступник отошел от жертвы. Через некоторое время он вернулся с молотком и принялся добивать несчастного. От полученных травм мужчина скончался.
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