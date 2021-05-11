Аpple попросила у правительства США десятки миллиардов долларов

Американские технологические компании, в том числе производитель iPhone, придумали способ сдержать цены на свои гаджеты, сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Крупные производители чипов в США (Intel, Nvidia и Qualcomm), а также компании, использующие микросхемы в своей технике (Apple, Google, Amazon Web Services, Microsoft, Verizon и AT&T), сформировали коалицию. Они добиваются от правительства Америки дотаций в размере 50 миллиардов долларов на исследования и расширение выпуска полупроводников.

В письме Конгрессу коалиция отметила нехватку полупроводников и заявила, что в долгосрочной перспективе финансирование "поможет Америке создать устойчивую цепь поставок микросхем без сбоев".

Дефицит чипов вызван резким скачком спроса на электронику в пандемию. Во время локдаунов люди по всему миру скупали ноутбуки, смартфоны, бытовую технику для жизни и работы из дома. Нехватка полупроводников ударила и по мировому рынку автомобилей. По данным The New York Times, в новую коалицию не входят американские автопроизводители. Они уже попросили власти США поддержать финансово полупроводниковые компании конкретно для машиностроительной отрасли.