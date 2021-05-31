Екатеринбургский стрелок сообщал в полицию о 8 заложниках

Бывший полицейский Сергей Болков во время стрельбы с балкона своего дома в Екатеринбурге звонил в полицию с сообщением о том, что "у него в квартире 8 детей из Ближнего зарубежья".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он заявил силовикам, что "переговоры собирается проводить только через командование по телефону" и потребовал "нормальных офицеров". Это произошло примерно через полчаса после того, как он открыл стрельбу и ранил двоих человек - росгвардейца и 9-летнюю девочку.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять детали стрельбы. Мотивы Болкова пока неизвестны. Однако уже известно, что он открыл стрельбу, будучи сильно пьяным. Кроме этого, по словам соседей, мужчина ранее проходил службу в Чечне. Также, как стало известно, 20 лет назад Болков убил мужчину. Однако тогда его действия расценили как самооборону.

Пострадавшая в результате стрельбы 9-летняя Алина находится в тяжелом состоянии. По нашей информации, девочка перенесла операцию, ее ввели в медикаментозную кому. Раненого росгвардейца после оказания медпомощи отпустили домой.

Как сообщили в СК, против стрелка возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство малолетнего" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".