В Техасе разбился самолет, есть погибший

По меньшей мере один человек погиб, еще пять получили ранения в результате падения в понедельник небольшого самолета недалеко от аэропорта города Мэдисонвилл (штат Техас). Об этом сообщил местный филиал телекомпании ABC со ссылкой на представителей властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его информации, инцидент произошел около 01:00. Самолет разбился при попытке приземлиться в аэропорту Мэдисонвилла. При падении самолет разломился пополам.

Федеральное авиационное управление США начало расследование произошедшего.