https://news.day.az/world/1353891.html В Китае устроили красочное шоу дронов - ВИДЕО
В Китае устроили красочное шоу дронов - ВИДЕО
Головокружительное светопредставление устроили в небе над Китаем.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, тысячи дронов стали частью красочного шоу на юго-востоке страны.
Так отпраздновали столетие Коммунистической партии. Местным жителям показали светящиеся символы строя, в сотни метров величиной.
В небе вспыхнула красная звезда, появились серп и молот, рабочие. На каждой из 3D-фигур установили яркие лампы, управляли всем с земли.
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