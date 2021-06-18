В Китае устроили красочное шоу дронов

Головокружительное светопредставление устроили в небе над Китаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, тысячи дронов стали частью красочного шоу на юго-востоке страны.

Так отпраздновали столетие Коммунистической партии. Местным жителям показали светящиеся символы строя, в сотни метров величиной.

В небе вспыхнула красная звезда, появились серп и молот, рабочие. На каждой из 3D-фигур установили яркие лампы, управляли всем с земли.