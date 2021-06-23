В США захотели создать спецкомитет для расследования штурма Капитолия

В США могут создать специальный комитет по расследованию беспорядков в Капитолии, произошедших в январе 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, уже на этой неделе такое решение может принять спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Ее представитель Дрю Хэммилл написал у себя в Twitter, что Пелоси хотела бы создать двухпартийную комиссию, но такую идею блокируют республиканцы. Ранее она выступила с идеей о создании комитета на закрытой встрече с однопартийцами. Для его создания поддержка республиканцев не нужна, но они все равно войдут в комитет.

Напомним, 6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа вышли на демонстрацию в Вашингтоне, протестуя против итогов голосования. Они штурмовали Капитолий и прервали заседание Конгресса, на котором планировалось утвердить результаты выборов и победу Джо Байдена. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жертвами беспорядков стали пять человек.