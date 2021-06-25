В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 699 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 699 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 9 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 362 183, число умерших - 5 237.

Вылечились 348 267 человек.