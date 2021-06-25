https://news.day.az/world/1355883.html В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 699 человек
В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 699 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 699 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 9 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 362 183, число умерших - 5 237.
Вылечились 348 267 человек.
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