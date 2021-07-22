Из-за пандемии 1,5 млн детей потеряли родных

С марта 2020 года по апрель 2021 года более миллиона детей в мире пережили смерть одного или обоих родителей из-за COVID-19. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 22 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

При этом еще полмиллиона пережили смерть бабушки, дедушки или опекуна, с которыми они проживали.

Больше всего детей потеряли родителей из-за COVID-19 в Перу, Южной Африке, Мексике, Бразилии, Колумбии, Иране, США и России.

В то же время почти в каждой стране смертность среди мужчин была выше, чем среди женщин - дети теряли отцов в пять раз чаще, чем матерей.

"Нам нужно быстро реагировать, потому что каждые 12 секунд ребенок теряет своего воспитателя из-за COVID-19", - заявила профессор Люси Клувер.

Цифры, вероятно, занижены, так как они базировались только на официальных данных смертности от COVID-19. На самом деле таких детей может быть гораздо больше.

"Трагично, что многие демографические, эпидемиологические и медицинские факторы позволяют предположить, что настоящие цифры пострадавших могут быть на порядок больше. В ближайшие месяцы новые штаммы вируса и медленный темп вакцинации во всем мире угрожают ускорить пандемию и без того в невероятно пострадавших странах, в результате чего еще миллионы детей станут сиротами", - сказала одна из авторов исследования Джульетт Унвин в комментарии Imperial College London.

В свою очередь, доктор Сет Флаксман, работавший над исследованием, назвал ​​ситуацию "скрытой пандемией сиротства".

"COVID-19 резко и навсегда изменил жизнь этих детей. Мы должны действовать сегодня, завтра будет слишком поздно для ребенка, находящегося в детском доме и имеющего большие психологические проблемы из-за трагического опыта. Нам необходимо срочно определить детей, которые стоят за этими цифрами и усилить системы мониторинга, чтобы каждый ребенок мог получить поддержку, которая им нужна для дальнейшей жизни", - добавил Флаксман.

По мнению исследователей, на данный момент необходимо усилить поддержку приемных семей, обеспечить доступ в школы и делать прививки опекунам и воспитателям детей.

"Эти 1,5 миллиона детей стали еще одним трагическим следствием COVID-19, который унес три миллиона жизней по всему миру. Мы подчеркиваем, что защита и поддержка детей-сирот должна стать приоритетом для правительств стран, ведь сиротство не исчезает", - резюмировала доктор Сьюзен Хиллис.