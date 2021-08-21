ЕС готовится к наплыву афганских беженцев

Талибы собираются воссоздать в захваченном Афганистане Исламский Эмират, но остается вопрос: как именно боевики будут это делать?

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, впрочем, многие афганцы не собираются дожидаться ответа. Уехать из страны пытаются тысячи людей. Некоторым удалось попасть на эвакуационные рейсы в Европу, но теперь, когда талибы перекрыли все дороги в аэропорт, жители Афганистана пробираются в соседние Иран и Пакистан по земле.

"Все хотят уехать. Открыть гуманитарные коридоры - непросто, для этого придется вести переговоры с "Талибаном", а значит дать им политическое признание. Многие страны не хотят этого, что и объясняет противоречащие друг другу высказывания на этот счет", - считает профессор международных отношений университета Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna Франческо Страццари.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже предложила выделить финансовую помощь соседним с Афганистаном странам, чтобы беженцев принимали они, а не Европа.

На первом эвакуационном рейсе в Германию вылетели только семь человек. Зато пиво и вино из запасов немецких военных из Афганистана эвакуировали еще в июне.

"Европейские страны боятся повторения миграционного кризиса 2015-го, который усилил позиции крайне-правой партии "Альтернатива для Германии". Цена оказалась слишком высокой. Либерально-демократические лидеры сдали позиции. Но сейчас разногласий слишком много. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что страна не должна расплачиваться за ошибки США, а итальянские крайне-правые политики давно спорят о мигрантах", - продолжает Франческо Страццари.

По данным Итальянского института политических исследований, с 2008-го года европейские страны обработали около 600 000 прошений о предоставлении убежища афганцам. Почти половине было отказано в ВНЖ. 70 000 человек были высланы на родину.

"Некоторые страны согласились не депортировать людей в Афганистан, но это меньшее, что они могут сделать. Нужно взять на себя твердые обязательства по помощи с эвакуацией и переселением. Переселение - это не кратковременная проблема. Люди бегут, чтобы спастись сейчас, но им нужно жить где-то на протяжении очень долгого времени", - говорит замдиректора Human Rights Watch в Вашингтоне.

Особенно уязвимо положение афганцев, в последние 20 лет сотрудничавших с западными посольствами и военными. Самое большое число местных жителей привлекали к работе американцы. С миссией Вашингтона были связаны более 300 000 афганцев, но уехать в США смогут немногие из них. Так, вчера в Госдепартаменте объявили, что помочь с размещением афганских беженцев вызвались Албания, Мексика, Уганда и Чили.