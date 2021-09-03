Ученый раскрыл разницу между «Талибаном» и «Аль-Каидой»

Главное отличие боевиков радикального движения "Талибан" от террористов из группировки "Аль-Каида" заключается в умеренности талибов в отношении распространения своих идей. Таким мнением поделился в беседе с "Лентой.ру" доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Руслан Шамгунов, передает Day.Az.

Ученый отметил, что членов "Талибана" сложно назвать более цивилизованными, чем боевиков "Аль-Каиды" или "Исламского государства" (ИГ). При этом он заявил, что между ними есть существенная разница. По словам историка, несмотря на то, что талибы выступают за "чистоту ислама", они не заявляют о готовности бороться ради этого со всем миром.

"Сильнее всего от "Аль-Каиды" и ИГ талибов отличает то, что они не выступают - открыто, во всяком случае - за распространение своих идей в мире и обязательное уничтожение "неверных"", - раскрыл свою позицию Шамгунов.