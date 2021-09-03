Южная Корея обнаружила случаи заражения новым «мю»-штаммом коронавируса

Органы здравоохранения Южной Кореи обнаружили на территории страны три случая заражения новым "мю"-штаммом коронавируса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти заявляют, что все случаи завозные. "Случаев заболевания внутри страны нет", - отметил глава исследовательского центра инфекционных заболеваний Корейского национального института здравоохранения Чан Хи Чхан.

Новый "мю"-вариант обладает свойством "иммунного ускользания". Это означает, что существующие вакцины будут менее эффективны против него.