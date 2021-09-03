https://news.day.az/world/1375900.html Южная Корея обнаружила случаи заражения новым «мю»-штаммом коронавируса
Южная Корея обнаружила случаи заражения новым «мю»-штаммом коронавируса
Органы здравоохранения Южной Кореи обнаружили на территории страны три случая заражения новым "мю"-штаммом коронавируса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Власти заявляют, что все случаи завозные. "Случаев заболевания внутри страны нет", - отметил глава исследовательского центра инфекционных заболеваний Корейского национального института здравоохранения Чан Хи Чхан.
Новый "мю"-вариант обладает свойством "иммунного ускользания". Это означает, что существующие вакцины будут менее эффективны против него.
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