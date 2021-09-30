Остров Пальма из-за извержения вулкана растёт на глазах

Как уже сообщалось ранее, лава из вулкана Кумбре-Вьеха, извергающегося на испанском острове Пальма, в ночь на 29 сентября дошла до океана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Медузу, при соприкосновении лавы с водой из-за огромной разницы температур образуется паровое облако, которое содержит частицы пепла и пары соляной кислоты - эта смесь раздражает глаза, легкие и кожу, а при определенных метеорологических условиях такое облако может вызвать кислотные дожди.

Извержение вулкана продолжается с 19 сентября, лава уже уничтожила около 700 домов, шесть тысяч человек были эвакуированы.

Помимо этого, в результате соприкосновения лавы с водой остров Пальма растет на глазах. На видео, опубликованном телеграм-каналом "Свежести" - платформа шириной уже больше 650 метров, построенная на берегу моря лавой за последние сутки.