Группа хакеров атаковала несколько крупных компаний по всему миру

Неизвестная группа хакеров атаковала по всему миру несколько крупных компаний. В число жертв атаки, о которой со ссылкой на аналитиков Palo Alto Networks сообщает издание Bleeping computer, вошли организации, занимающиеся в том числе здравоохранением, энергетикой, обороной и образованием, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Всего речь идет о девяти организациях. Как минимум одна из них расположена в США.

Как отмечают эксперты, киберпреступники украли различные системные пароли, что помогло им получить доступ к данным, которыми сотрудники пострадавших организаций обменивались по почте. Также под угрозой оказались документы, хранящиеся на рабочих компьютерах.

В Palo Alto Networks никак не комментируют вопрос о том, кто может нести ответственность за крупную атаку. По словам исследователей, при этом некоторые использованные тактики и методы указывают на группировки из Китая. Агентство национальной безопасности США отказалось комментировать ситуацию.