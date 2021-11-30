https://news.day.az/world/1410111.html В Европе зафиксировали 44 случая заболевания штаммом "омикрон"
В Европе зафиксировали 44 случая заболевания штаммом "омикрон"
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) зафиксировал не менее 44 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 "омикрон" в 11 европейских странах, болезнь протекает у пациентов бессимптомно и легко, сообщает во вторник агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"До настоящего времени тяжелых случаев заболевания или смертей не наблюдается", - приводит Bloomberg слова представителей ECDC.
При этом в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний напомнили, что новый вариант был выявлен еще в девяти странах.
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