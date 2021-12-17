Население Армении стремительно сокращается

Нищета, огромный госдолг, безработица, и, как следствие, массовая эмиграция из страны - это то, чем характеризуется современная Армения. И все потому, что группа националистов в свое время смогла воздвигнуть идеи территориальных претензий к соседям и фашизма в статус национальной идеологии, культивирую на протяжении десятилетий ненависть к туркам и азербайджанцам. Одурманив массы безумными и абсурдными идеями, сами они, придя к власти лишь набивали свои карманы, никак не заботясь о так горячо пропагандируемых ими "интересах страны".

В итоге соседняя страна оказалась в крайне плачевном состоянии, а после поражения в прошлогодней 44-дневной войне и разрушения мифа о "непобедимой армянской армии", годами внушаемого руководством Армении массам, эта ситуация лишь усугубилась.

К перечисленным выше проблемам добавилось и резкое снижение показателей естественного прироста, что выглядит для Армении катастрофично на фоне массового оттока населения. Так, согласно опубликованной армянскими СМИ статистике, показатели естественного прироста в Армении в настоящее время рекордно низкие: за первые 10 месяцев текущего года естественный прирост составил 3146 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года - 4627, в 2019 году - 8307.

Отмечается, что в 2017 году этот показатель составил 6997, в 2016 году - 9344, в 2015 году - 9666, в 2014 году - 10402, в 2013 году - 10198, в 2012 году - 10157.

В стране повысился и уровень смертности, что неудивительно при таких условиях жизни и низком уровне медицины, которой за годы независимости Армении тоже не уделяли внимания. За 10 месяцев этого года умерли 27136 человек, в прошлом году - 25520 человек, в 2019 году - 21603 человека.

Складывается ощущение, что сама природа намекает соседям, что им пора образумиться, сбросить груз навязанных нездоровых территориальных амбиций и встать на путь налаживания добрососедских отношений. В противном случае, не вымышленные "враги", а естественные факторы станут причиной исчезновения армянского государства.